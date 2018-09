Infermiera del 118 picchiata in ambulanza: «Guardate come mi ha ridotto una paziente»

Ancora un'aggressione agli operatori del 118. Questa volta la vittima, un'infermiera leccese in servizio sull'ambulanza, ha difuso le sue foto in cui appaiono i segni dell'agressione. L'episodio è avvenuto in piazza Sant'Oronzo, proprio nel centro di Lecce.L'ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere una donna, una 52enne, che in evidente stato di ebbrezza dava segni di malessere. Il personale dle 118 ha fatto salire la donna nell'ambulanza e in quel momento è scattata l'aggressione: pugni in faccia e calci all'infermiera, Maria Giovanna Zippo, che ha faticato - aiutata dai colleghi - a sottrarsi alla furia della paziente. L'episodio riporta in primo piano il problema della scurezza per gli operatori del 118, spesso vittime di aggressioni fisiche o verbali nel corso dei loro interventi.