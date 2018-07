Moto contro auto, Armando muore a 20 anni: rientrava dalla serata dopo il diploma

di Cristina Liguori

VILLARICCA - Un tragico incidente, una distrazione, forse una manovra azzardata. Un giovane di 18 anni di Villaricca, Armando Roselli, è morto dopo aver impattato contro una Smart con a bordo due ragazze che stavano rincasando. Per il giovane non c’è stato nulla da fare è deceduto sul colpo.



Il ragazzo, questa notte intorno all'1.30, si trovava a bordo della sua moto, una Mt, mentre percorreva Corso Italia. Secondo una prima ricostruzione pare che il giovane centauro stesse per sorpassare la macchina e che l’automobilista a sua volta abbia svoltato per entrare nel vicoletto di casa. Probabile che Armando non sia riuscito a frenare in tempo e che non si sia accorto della sterzata della giovane alla guida. Per questo ha impattato contro la Smart cadendo rovinosamente al suolo e andando a sbattere contro un paletto. Il giovane indossava il casco protettivo che si è slacciato rotolando sull’asfalto. L’impatto con la strada è stato però fortissimo ed è probabile che il 18enne abbia avuto grosse lesioni interne che lo hanno condotto alla morte. Inutile l'arrivo dei soccorsi.



La salma è stata sequestrata per l’autopsia e si trova ora al Policlinico. Armando si era diplomato l’altro ieri all'Iti Galvani di Giugliano.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



