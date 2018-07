Camion contro due auto, incidente choc nel Bergamasco: 4 morti

Incidente choc in Lombardia, una vera e propria carambola su una statale con un bilancio pesantissimo di quattro morti. Sono tre milanesi e un bergamasco le vittime dell' incidente stradale accaduto questa mattina ad Albano Sant'Alessandro, poco lontano da Bergamo. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, la Toyota Corolla sulla quale viaggiavano i tre milanesi avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con un camion a rimorchio. Nell'impatto, l'auto è stata scaraventata oltre una scarpata e i tre occupanti sono morti sul colpo. Il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata ed è finito giù da una scarpata, tamponando la corsa nella strada sottostante. Prima ha però urtato un'Opel Astra condotta dal bergamasco, che è pure deceduto sul colpo. Ferite non gravi per il camionista, un bergamasco di 34 anni ora sotto choc in ospedale.