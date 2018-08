Carambola fra tir, auto e ambulanza: chiusa la Romea a Rovigo. Code e disagi Foto

Brutto incidente questa mattina intorno alle 8.30 sulla Romea, all'altezza di Porto Viro, vicino a Rovigo. Nello scontro - del quale è ancora da chiarire la dinamica - sono rimasti coinvolti due camion e due auto, anche un'ambulanza che sembra abbia tamponato uno dei tir. Fortunatamente non ci sarebbero vittime ma solo persone ferite in modo non grave. A seguito dell'incidente il traffico sulla strada è stato bloccato e un tratto di strada è stato chiuso.