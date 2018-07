Napoli, barca senza guida si schianta contro la banchina: rogo e panico VIDEO

di Patrizia Capuano

Momenti di panico nel primo pomeriggio anel Napoletano, a causa di un incidente avvenuto nello specchio d’acqua antistante il cantiere Omlin. Verso le 15.10, un gommone con un conducente meccanico a bordo - intento ad eseguire prove su strumentazioni e sul motore - ha perso l’equilibrio ed è. Mentre scivolava in acqua, inavvertitamente ha azionato la leva della velocità: il natante ha iniziato a navigare su se stesso. Dopo si èsulla barriera frangiflutti Omlin. Nel giro di pochi secondi, mentre proseguiva la corsa verso il molo, si è ribaltato sulla banchina e ha presoLEGGI ANCHESubito sono scattati ie sono intervenuti i guardacoste dell’Ufficio locale marittimo Baia. Il comandante Antonio Visone e il vice Paolo Rinaldi hanno spento l’incendio con l’ausilio degli estintori del cantiere e di una moto d’acqua di un concessionario del porto. Il continuo lancio di colonne di acqua ha domato le fiamme. Per evitare che queste potessero propagarsi alle barche ormeggiate, sono state in fretta tagliate le cime e allontanate dal tratto in cui era divampato il rogo.Il gommone, partito dall’approdo di Baia, è stato distrutto dalle fiamme. Laè stata collocata all’interno dell’azienda nautica. L’uomo a bordo, residente a Giugliano e di 47 anni, non ha riportato ferite. Per lui, e per chi ha assistito all’incidente, un grande spavento. Le operazioni sono state coordinate anche dal comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, Marco Ruberto.