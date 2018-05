Udine, nonna e nipote travolte e uccise da un camion mentre attraversano sulle strisce

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) - Una donna anziana e la nipote sono state travolte da un camion e sono morte sulla strada statale a San Giorgio di Nogaro, intorno alle 12 di oggi, giovedì 31 maggio. Per cause in corso di accertamento, la nonna 95enne e la nipote 45enne, entrambe del posto, che pare stessero attraversando sulle strisce perdonali, in centro paese, in prossimità del bar Marinaio, sono state travolte da un mezzo pesante.



Purtroppo, per loro non c'è stato nulla da fare. La centrale Sores ha inviato subito in codice rosso una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Sbarcato il medico rianimatore, è stato constatato i decessi; la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro. La comunità lamenta ancora una volta la pericolosità di questa strada, non nuova a gravi e gravissimi incidenti.

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



