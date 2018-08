Sardegna, si ribalta giostra nel luna-park di Pula: feriti dieci bambini

LEGGI ANCHE

Incidente in un luna park della Sardegna, con più di dieci bambini feriti. Un incubo che si è materializzato sotto gli occhi di decine di genitori. Una piccola giostra per bambini si è ribaltata a Pula, nel Cagliaritano: dieci sono rimasti lievemente feriti, riportando abrasioni ed escoriazioni.L'episodio è avvenuto ieri notte in piazza della Chiesa, dove all'interno di un luna park era stato installato un «carosello» che gira con le sedie appese alle catene. Una parte della struttura, probabilmente il perno centrale, per cause da accertare, ha ceduto e la giostra si è ribaltata.I genitori e i presenti sono subito intervenuti per soccorrere i piccoli. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri. Fortunatamente i bambini hanno riportato solo lievi escoriazioni e contusioni, non refertate in ospedale.I militari dell'Arma hanno subito parlato con il proprietario della giostra, un 46enne di Cagliari. La struttura è stata sequestrata per consentire gli opportuni accertamenti e verificare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate per l'impianto.