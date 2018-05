Incidente in scoooter, baby calciatore muore a 17 anni: aveva appena salutato la fidanzatina

di Simone Pierini

Era appena andato a trovare la fidanzatina e stava tornando a casa con il suo scooter quando ha perso il controllo ed è finito in un fosso.è morto in ospedale a 17 anni. A nulla è servito l'intervento del 118 che ha tentato di soccorrerlo. L'incidente è avvenuto all'isola d'Elba, in località Carpani vicino a Portoferraio.I Carabinieri indagano sulla dinamica della tragedia che sarebbe avvenuta lontano dalla vista di testimoni e invitano chiunque possa aver visto qualcosa a farsi avanti. Da stabilire se il giovane abbia perso il controllo da solo o in conseguenza di manovre di un altro veicolo.Fabio giocava nella squadra di calcio a 5 nella formazione under 19 dell'Elba '97 che si è chiusa nel lutto per la grave perdita. Era anche riuscito ad esordire in prima squadra, in serie B. L'ultimo saluto è arrivato anche dalla Lega Nazionale Dilettanti della Toscana che lo ha ricordato in un post su Facebook.