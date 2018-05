Incidente in A4, auto fuori strada: ferite due bambine, una è grave

DOLO - Tre persone, di cui due minori, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa notte sull' autostrada A4, in direzione Milano, nel tratto del comune di Dolo, in via Dei Campi. Secondo quanto si è appreso, un'auto con le tre persone a bordo, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira e Mestre che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato al posto di guida, preso poi in cura dal personale del suem 118 e portato all'ospedale di Dolo. Ferite anche due bambine di cui una in maniera più grave portata all'ospedale di Padova. Sul posto la polizia stradale e il personale Cav dell'autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.