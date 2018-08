Roma, schianto in autostrada: due morti e un ferito grave sulla A1

Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'Autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due auto si sono scontrate nella carreggiata in direzione nord.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno temporaneamente chiuso la direzione Nord. In un'auto c'erano le due persone decedute e nell'altra c'era una persona che è stata portata in ospedale in codice rosso. Al momento è riaperta una sola corsia.