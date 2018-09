Scontro fra due autobus nel bergamasco: muore un 14enne, feriti altri due studenti

Uno studente di 14 anni è morto nello scontro fra due autobus a Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due bus non sarebbe riuscito a frenare e si sarebbe schiantato nell'altro mentre caricava i passeggeri nel piazzale della stazione. Ad avere la peggio non solo lo sfortunato quattordicenne, ma anche altri due studenti: un 16enne ha riportato gravi ferite, un altro14enne è invece in buone condizioni.





I soccorsi sono stati immediati, sul posto sono accorsi vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorsi. Il 14enne, trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, non è sopravvissuto alla grave emorragia interna. Il16enne, invece, rischia l'amputazione della gamba.



