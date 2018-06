Musile di Piave, incidente tra auto nella notte: otto feriti

La notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS14 Triestina, in via Fossetta a Musile di Piave, per undi cuisottostante la strada:LEGGI ANCHEI pompieri arrivati da San Donà e Mestre con tre squadre hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto due feriti dall’Alfa 145, mentre altri due erano riusciti a venire fuori da soli. Un altro ferito è stato liberato dalle lamiere di un’alfa 146, pure questa finita nella scarpata. Gli occupanti della Bmw rimasta in strada, sono riusciti autonomamente a venire fuori dalla vettura.Il personale sanitario del suem intervenuti con più ambulanze, hanno preso in cura i diversi feriti per trasferirli in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico e rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore mezza dopo il recupero dei mezzi.