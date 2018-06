Incidente alla fonderia, colata di ghisa su due operai: uno è gravissimo

Ancora un incidente sul lavoro. Oggi alla ditta Fondor, una fonderia in via Monte Bianco a Gorle, alle porte di Bergamo, una colata di ghisa è caduta su due operai, di 38 e 49 anni, rimasti gravemente ustionati. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I due lavoratori sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Bolognini di Seriate: uno dei due è in gravi condizioni.



«Uno dei lavoratori avrebbe riportato ustioni sull'80% del corpo e verserebbe in gravi condizioni. Tutti e due sono stati trasportati in ospedale, il meno grave all'ospedale di Bergamo, mentre l'altro verrà ricoverato al Centro ustionati del Niguarda di Milano» spiega Fulvio Bolis, responsabile Sicurezza sul lavoro dei metalmeccanici Fiom-Cgil di Bergamo in una nota. «Riteniamo utili i protocolli sulla sicurezza firmati in Provincia - prosegue Bolis - ma si deve fare di più. Vanno individuate e messe in atto al più presto pratiche ed azioni che vedano prioritaria la sicurezza».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA