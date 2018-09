Maxi tamponamento fra sei tir in A4: code fino a 6 km

di Marco Corazza

Maxi schianto fra Tir sulla A4, viabilità in tilt tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Chiusa l’autostrada A4 nel tratto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 13,00 di oggi, mercoledì 19 settembre.



Intorno alle 16 il tratto autostrodale è stato riaperto, così come lo svincolo di Latisana in direzione Trieste. Lo rende noto Autovie Venete. Il sinistro - informa la concessionaria - ha congestionato il traffico per circa due ore nel tratto interessato. I carroattrezzi hanno portato via quattro dei sei camion coinvolti.



Alle 15.30 la viabilità risultava ancora critica in alcuni punti: sono sei i chilometri di coda fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, mentre ci sono code fra il bivio A4/A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.



L'autostrada è stata riaperta alle 16.

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA