Incidente in A13: auto finisce sotto un camion. Una persona deceduta

PADOVA -in, intorno alle 14 di lunedì 17 settembre, in direzione Padova. Secondo le prime informazioni un'sarebbe finita sotto unall'altezza dell'area di servizio San Pelagio, tra i caselli di Terme Euganee e Padova Sud al chilometro 97. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.Il traffico è stato sbloccato, e scorre attualmente sulla corsia di sorpasso, permangono code di 5 chilometri. Inoltre rimangono. In alternativa, proseguire sulla viabilita' esterna e rientrare in Autostrada a Padova Sud.