S'incendia il camper in autostrada mentre rientra dalle vacanze: paura in A4

Poco prima delle 13.15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, qualche centinaio di metri prima dello svincolo di Padova Ovest per l’incendio di un camper: illeso il conducente. Decine e decine le chiamate di allarme alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo nera, visibile da molto distante.



Il camperista stava percorrendo l’autostrada in direzione Milano, quando si è accorto del fumo all’interno dell’abitacolo, ha accostato scendendo dal mezzo, mentre sono divampate le fiamme. I pompieri intervenuti dalla centrale hanno spento il rogo, ormai estesosi all’intero camper del conducente mantovano, che stava viaggiando verso casa. Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subito dei rallentamenti ed è stato canalizzato in una sola corsia dal personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.