Ilva/ Il realismo che serve per non fallire

di Oscar Giannino

Ieri la vicenda Ilva è stata arroventata dai commenti del vicepremier Luigi Di Maio. Che di fatto ha cavalcato le osservazioni dell’Anac come via libera a considerare irregolare la gara che ha visto 14 mesi fa l’aggiudicazione dell’azienda commissariata alla cordata ArcelorMittal. L’ex ministro Carlo Calenda ha risposto per le rime, osservando che la stessa Anac premette che non ha potuto condurre alcun accertamento ma ha potuto esaminare solo le carte passatele da Di Maio. In ogni caso, sostiene Calenda...