Presunti appalti pilotati su opere pubbliche in Lombardia, dieci condanne e diciotto assoluzioni

MILANO Dieci condanne e diciotto assoluzioni. Si chiude così in primo grado il processo su una serie di presunti appalti pilotati per ospedali, scuole ma anche Palazzo Lombardia, la nuova sede della giunta regionale, oltre a gare per l’assistenza legale e tecnico-amministrativa inerente all’Expo. Tra le condanne inflitte dai giudici della decima sezione del Tribunale di Milano: tre anni per Antonio Rognoni, l’ex direttore generale di Ilspa (Infrastrutture Lombarde spa, la controllata della Regione Lombardia voluta dall’ex governatore Roberto Formigoni per la realizzazione di opere pubbliche) e due anni per l’ex capo ufficio gare di Ilspa Pierpalo Perez. I pm Paola Pirotta e Cristiana Roveda avevano chiesto sette anni e cinque mesi per Rognoni e cinque anni e sei mesi per Perez. Una riduzione drastica dovuta al fatto che, tra i reati a cadere, c’è quello di associazione a delinquere. «L’impianto dell’accusa esce fortemente ridimensionato da questa sentenza», commenta l’avvocato Giovanni Briola, legale di Perez.

NESSUNA OMBRA SULL’OSPEDALE DI MONZA

Il collegio ha deciso, in particolare, che non fu pilotato come ipotizzato dalla procura l’appalto da 210 milioni di euro per l’ampliamento dell’ospedale San Gerardo di Monza, episodio per il quale è stato assolto anche Rognoni che stando alle accuse avrebbe favorito un raggruppamento di imprese. Oltre all’associazione a delinquere sono venute meno le ipotesi di falso e truffa contestate a diversi indagati, mentre è stata confermata quella di turbata libertà nella scelta del contraente. Tra gli imputati con verdetto di condanna ci sono l’ex colonnello del Ros Giuseppe De Donno (un anno), gli avvocati Fabrizio Magrì (un anno e sei mesi) e Carmen Leo (un anno e otto mesi) e Giorgia Romitelli (un anno). Le dieci condanne vanno da un massimo di tre anni a un minimo di dieci mesi, mentre tra gli assolti figurano Erika Daccò, la figlia del lobbista Pierangelo condannato a nove anni e due mesi per il caso Maugeri, e l’ingegnere Salvatore Primerano. Per lui i pm hanno chiesto due anni e due mesi e ha trascorso tre mesi ai domiciliari: alla lettura del dispositivo con la sua assoluzione è scoppiato in lacrime insieme al figlio. Risarcimenti provvisionali per una somma complessiva di circa centomila euro sono stati assegnati alle parti civili Regione Lombardia, Ilspa e Concessioni Autostradali Lombarde, le somme definitive verranno stabilite in sede civile. MEMORIA DI 700 PAGINE

Il processo era stato inizialmente diviso in due filoni riuniti nell’ottobre del 2015, dopo che nel marzo del 2014 era finito in carcere l’allora direttore generale di Ilspa per la realizzazione di grandi opere. Rognoni era stato arrestato insieme ad altri indagati per una serie di appalti truccati, secondo l’accusa, in modo da essere aggiudicati sistematicamente a «una ristretta cerchia di professionisti», soprattutto in relazione a consulenze legali. Tutto questo, sostenevano i pm, in spregio ai principi di trasparenza e ai criteri del minor aggravio di spesa per gli enti pubblici. Negli atti venivano messe in evidenza anche «manovre occulte» finalizzate «a pilotare gli affidamenti tecnici nell’ambito delle opere di realizzazione della cosiddetta “Piastra Expo”». Ma al termine di una lunghissima requisitoria durata tre udienze, con il deposito di una memoria di oltre 700 pagine sui 68 capi di imputazione contestati nel dibattimento, i giudici hanno rivisto l’impianto accusatorio: vie l’associazione a delinquere, la truffa e il falso, restano «solo alcune ipotesi minori di turbata scelta del contraente», rimarcano le difese. «Rileviamo con soddisfazione - dichiara Francesco Centonze, legale di Rognoni - che il tribunale ha fortemente ridimensionato l’impostazione accusatoria assolvendo il mio assistito dai reati di associazione a delinquere, truffa e falso. Siamo poi particolarmente soddisfatti, in quanto è venuta meno l’ipotesi di turbativa per il San Gerardo. Voglio infine sottolineare che alla luce di questa sentenza l’ingegner Rognoni non avrebbe dovuto subire la custodia cautelare in carcere. Siamo fiduciosi che con i successivi gradi di giudizio si possa fare definitiva chiarezza».

