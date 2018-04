Il suicidio di Beatrice/Ora silenziamo quegli odiatori oltre la morte

di Matteo Grandi

La morte di Beatrice Inguì, la 15enne di Rivoli che si è tolta la vita giovedì gettandosi sotto un treno, è una tragedia che si lascia alle spalle una scia di riflessioni contraddittorie e contrastanti. Quello che all’inizio sembrava un terribile incidente si è presto rivelato per ciò che era realmente: il suicidio di un’adolescente troppo fragile e troppo sensibile per accettare il proprio aspetto fisico. Beatrice era una ragazza sovrappeso. Probabilmente vittima di qualche bullo in...