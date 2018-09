Il Messaggero - 140 anni di notizie: il documentario in onda il 21 settembre su Rai Storia

E’ il 16 dicembre 1878 quando esce nelle edicole di Roma il primo numero del "Messaggiero", allegato al quotidiano "Fanfulla". Fondatore è il milanese Luigi Cesana. La "I" viene cancellata dalla testata dopo due mesi, rimanendo invariata da allora. Prima redazione, una scuderia a via del Seminario 87.Sono quindi 140 anni che il quotidiano capitolino viene pubblicato, 140 anni che sono la storia di Roma Capitale del Regno d'Italia, e poi dell'Italia repubblicana.In un intervista esclusiva per Rai Cultura, il direttore del Messaggero Virman Cusenza traccia la storia del giornale e le vicende che hanno l'animata, partendo dalla definizione che nel 1941 Vitaliano Brancati e Leo Longanesi, nel "Piccolo Dizionario Borghese" diedero de Il Messaggero: "sarà il giornale dei portieri, ma...", alludendo al peso che aveva assunto a livello nazionale.Gli anni del miracolo economico, e quelli della contestazione, vedono un Messaggero rivoluzionato nella grafica e nei contenuti, come la presa di posizione a favore del divorzio, per il referendum del 1974.E’ il giugno 1996 quando l'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone acquista il Messaggero, è l’inizio di una storia che continua: "Il Messaggero aspira ad essere la casa dei romani, ma anche il loro difensore civico, con un occhio critico sulla realtà italiana", come chiosa il direttore Virman Cusenza.