Ikea in difesa delle donne: cartelli nei bagni invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia

Ikea di nuovo in difesa delle donne. Cartelli nei bagni dei negozi giallblù invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia con frasi come “Quante volte al giorno ti dice stai zitta cretina?" oppure "ho sbattuto il naso sulla porta". Iniziativa segue quella della scorsa stagione Per Una Giusta Casa con lo slogan "La casa non è fatta per difendersi": in un video si vedeva una donna che valutava in uno store Ikea quali di arredo avrebbe potuto usare per reagire a un aggressione fra le mura domestiche .



La scelta di appendere quei cartelli nei bagni è motivata dal fatto che almeno in quei locali le donne sono davvero sole, libere dalla "scorta" dei partner eventualmente violenti.





Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21



