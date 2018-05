L'idraulico non le fa la ricevuta, lei lo chiude a chiave in casa: denunciata per sequestro di persona

L'idraulico non le consegna la ricevuta fiscale, lei lo "sequestra". È successo a Chieri, nel torinese, dove una 75enne ha letteralmente impedito all'idraulico di uscire di casa perchè non le aveva eseguito bene i lavori e non le aveva rilasciato la ricevuta per i lavori eseguiti.



A segnalare il fatto la sorella dell'anziana che ha chiamato i carabinieri raccontando che la donna aveva chiuso a chiave all'interno dell'abitazione l'idraulico, e che lo avrebbe liberato soltanto dopo aver parlato con i carabinieri. L'artigiano è stato liberato all'arrivo dei militari e la donna denunciata per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



