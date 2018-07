«Cerchiamo solo cuochi maschi», l'hotel non assume donne

Solo cuochi di sesso maschile. «Grazie ma cerchiamo personale di sesso maschile», si è vista rispondere una trentenne di Viareggio che aveva risposto ad un annuncio di lavoro trovato sul gruppo Facebook 'Cerco e perchè no, offro lavoro!!!' in cui si cercava un aiuto cuoco.



L'annuncio, secondo quanto riportato su Il Tirreno, è apparso domenica alle 16.03 sulla bacheca del gruppo Fb. Una inserzionista di nome Monica Marchi scrive: «Si cerca aiuto cuoco per hotel, orario di lavoro al mattino, richiesta esperienza minima. Disponibilità immediata», con un indirizzo mail dove rispondere. La trentenne, secondo quanto precisa il quotidiano, avrebbe inviato il proprio curriculum lunedì e, due giorni più tardi, sarebbe arrivata al risposta non firmata, ma il mittente è la mail del messaggio pubblicato su Fb.

25 Luglio 2018



