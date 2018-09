Lecce, si tuffa e finisce su uno scoglio: ferita una 25enne

di Maria DE GIOVANNI

Ragazza cade nella Grotta Poesia, a Roca Vecchia (Melendugno) , a pochi giorni dalla decisione dell'amministrazione di togliere le transenne che erano state posizionate in agosto per tentare di “fermare” l'assalto dei bagnanti.

È successo nel pomeriggio verso le 17.30. Una ragazza di 25 anni si è tuffata facendosi male in testa. Paura fra i presenti che hanno allertato il 118, sul posto sono arrivate sul posto due autoambulanze, la ragazza comunque non ha riportato ferite gravi.



Prima o poi sarebbe successo, l'incidente dimostra ancora una volta quanto la Grotta debba essere chiusa, o almeno aperta a contagocce , sotto stretto controllo di personale.

Quello di oggi è il secondo incidente che si verifica nell'area già transennata nei mesi scorsi. Un altro incidente era successo a luglio ai danni di una bambina belga: nonostante tutti i divieti le persone continuano ad aggirare i divieti per un tuffo nella Grotta Poesia.

