Grosseto, lite familiare finisce in sparatoria: un morto e due feriti

Spari in strada a Follonica (Grosseto), dove una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite in via Matteotti. Dalle prime informazioni sembra che i colpi d'arma da fuoco siano stati esplosi dopo una lite familiare che si è conclusa in strada davanti a un albergo della cittadina. La persona che ha sparato sarebbe in fuga.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



