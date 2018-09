Grosseto, incendio vicino ai binari: stop ai treni su linea Tirrenica. Chiusa anche l'Aurelia

A causa di un incendio vicino ai binari è stata interrorra la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Grosseto e Albinia ed è stato anche chiuso il tratto di Aurelia nelle due direzioni. Le fiamme si sono sviluppate in località il Collecchio nel Comune di Magliano in Toscana (Grosseto). Sul posto i vigili del fuoco che contano di risolvere la situazione entro le 17. In azione anche un elicottero della Regione. L'incendio si è sviluppato lungo la ferrovia. È stato predisposto un servizio di trasporto sostitutivo con sette autobus.