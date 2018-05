Gratta e vinci da brividi in A1: 400.000 euro a un cinquantenne, più 6.000 al mese per vent'anni

La Fortuna è arrivata sull'A1. Un uomo di circa 50 anni ha vinto, grazie al Nuovo Turista per sempre, una cifra enorme: 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni, più bonus finale di 100mila euro. È accaduto proprio sull'Autostrada del Sole, nell'Autogrill Flaminia Ovest nelle vicinanze di Magliano Sabina (Rieti).



Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito nel Lazio vincite per oltre 320 milioni di euro. In tutta Italia, nello stesso periodo di riferimento, Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per oltre 2,8 milioni di euro con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017.

