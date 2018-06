Venezia, grandine e allagamenti: strade bloccate e danni alle auto

Violenti temporali con danni e allagamenti su tutto il Nordest. Ecco le situazioni più critiche.



VENEZIA - Ha iniziato a piovere in modo sempre più intenso dalle 13 e rapidamente il meteo ha messo in ginocchio la viabilità nel Mestrino: tangenziale con ampi allagamenti, disagi e danni.



FELTRE/BELLUNO - Una violenta grandinata e una pioggia abbondante hanno interessato questa mattina il Feltrino, per poi estendersi alla Valbelluna fino a Belluno. Sempre a Feltre vengono segnalati anche allagamenti. A Feltre vengono segnalate auto danneggiate e strade impercorribili.

Un evento temporalesco accompagnato da lampi e tuoni, e al momento contonua a piovere, anche in montagna.

Una situazione annunciata ieri dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto che aveva dichiarato lo stato di attenzione sino alla mezzanotte odierna su tutti i bacini idrografici del territorio regionale, avvisando del possibile rischio per eventuali smottamenti e movimenti franosi nelle aree montane pedemontane del Veneto, in particolare per l’area di Borca di Cadore, dove rimane alta l’attenzione sulla frana di Cancìa. Per domani l' Arpav prevede ancora condizioni di instabilità, con possibili rovesci e temporali.



VENETO - Da oggi fino alla mattina di giovedì 14 forti temporali interesseranno ancora il Veneto. Alla luce delle previsioni emesse dall'Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un'allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio, in particolare tra le ore 14 di domani, mercoledì 13, le ore 10 di giovedì.