Hacker ruba indirizzi al sito di San Giovanni XXIII, la curia: attenzione alle mail truffa

Bergamo – Sono riusciti a violare il sito di Papa Giovanni XXIII, hanno rubato gli indirizzi mail per mandare falsi messaggi e chiedere denaro per prenotare il pellegrinaggio davanti alle spoglie di Papa Roncalli che da una decina di giorni sono esposte a Bergamo. L’hacker è riuscito a violare il sito della ’peregrinatio’ delle spoglie di Papa Giovanni XXIII che era gestito da una parrocchia. Ad alcuni pellegrini sono iniziate ad arrivare delle mail che richiedevano il pagamento di cifre, ogni volta diverse, per poter accedere al Santuario di Giovanni XXIII, dove si trova l’urna del santo. La violazione al sito www.papagiovannisottoilmonte.org/it è stata immediatamente segnalata e denunciata alla Polizia Postale. «I messaggi in posta elettronica contenevano la richiesta di pagamento allegata - spiega Casto Jannotta, responsabile della fase organizzativa dell’evento -. Noi ribadiamo che ogni servizio è gratuito e ora stiamo lavorando per risolvere il problema». La curia segnala che tutti gli eventi sono gratuiti e non c’è nulla da pagare.



Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09



