Giovane fa jogging nudo a Vicenza: «Ho caldo e ho preso cocaina»

Una pattuglia della polizia locale alle 17.30 di ieri è intervenuta lungo la Riviera Berica dopo le segnalazioni di più cittadini della presenza di undi colore impegnato a fare. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato l’uomo, chiaramente privo di documenti, età sulla ventina e in stato confusionale. Ha spiegato di essersi spogliato, disseminando gli abiti per strada, per il gran caldo e di avere da poco assunto. Per il giovane è scattato il ricovero all’ospedale San Bortolo per controlli e analisi.