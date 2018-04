Ore d'ansia per Napolitano operato d'urgenza al San Camillo

Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica. In serata è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo per una dissecazione parziale aortica dove è in corso un intervento chiururgico. Napolitano, 93 anni, viene assistito nel reparto di Cardiochirurgia. Napolitano è ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci.



Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:22



