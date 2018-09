Quattordicenne muore a Milano: ipotesi folle gioco suicida sul web

Ci sarebbe un folle gioco dietro il suicidio di un quattordicenne a Milano lo scorso 6 settembre. L'adolescente si sarebbe impiccato al proprio letto a castello per partecipare a blackout, un gioco diffuso via rete che sfida i ragazzi a privarsi dell'ossigeno per il più lungo tempo possibile. Dagli accertamenti sul suo pc e smartphone, infatti, sarebbe emerso che il quattordicenne si era collegato nei giorni precedenti a siti dove si parlava del goco in questione.



Igor May (il nome è stato diffuso dalla famiglia, in un appello rivolto ai genitori degli adolescenti per essere più possibile al loro fianco), arrampicatore agonistico, si è tolto la vita utilizzando una corda da roccia. Secondo quanto trovato dagli investigatori - da verificare se in tempi compatibili con il suo tragico gesto - si sarebbe collegato a un sito di "blackout". Una pratica che consiste, appunto, nel privarsi dell'aria per periodi sempre più lunghi fino a svenire per poi riprendere conoscenza. Ora si attende l'esito delle indagini.





