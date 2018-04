Giada Di Filippo, giovedì i funerali. Sesto Campano proclama il lutto cittadino

Proseguono le indagini della polizia per accertare i motivi che hanno spinto Giada Di Filippo, la 26enne studentessa molisana, a togliersi la vita. L'ipotesi che resta in piedi è il mancato completamento degli esami per la laurea. e lo dimostra anche la testimonianza del fidanzato che ha affermato di aver ricevuto un'ultima telefonata.LEGGI ANCHE ----> L'ultima, drammatica chiamata Il feretro con i resti della giovane tornerà a casa a Sesto Campano (Isernia). La Procura partenopea non ha disposto l'autopsia, ritenendo sufficiente - secondo quanto si apprende - l'ispezione cadaverica prima del nulla osta che verrà dato alle 13. Poi il feretro della ragazza sarà accolto nella casa paterna dove resterà fino aiche saranno celebrati giovedì alle 15.00 nella Chiesa di Sant'Eustachio Martire. «Così hanno voluto i genitori - ha detto il sindaco di Sesto Campano, Luigi Paolone - che sono rientrati ieri sera e tutti noi ci siamo stetti intorno a loro facendo sentire amore e solidarietà». Giovedì sarà proclamato il lutto cittadino.