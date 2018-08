Genova, sotto sequestro i resti del Morandi: acquisiti documenti sulla manutenzione

Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della società autostrade con un decreto di sequestro per acquisire tutti i documenti collegati al contratto di servizio e alle opere di manutenzione del viadotto sul Polcevera crollato con un bilancio temporaneo di 38 vittime e 20 dispersi.LEGGI ANCHE Genova, la commissione Trasporti: «Rottura di uno strallo ipotesi seria di lavoro» I pm genovesi hanno anche individuato uno spazio dove portare i detriti del ponte crollato che saranno sottoposti a perizia. La parte ancora in piedi del viadotto è ora sotto sequestro e sarà Autostrade a verificare la stabilità e il rischio per i palazzi sottostanti.