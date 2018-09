Genova, Toti: «Entro il 2019 il nuovo ponte». Renzo Piano: «Durerà mille anni»

PLAY FOTO Genova, ecco come sarà il nuovo ponte di Renzo Piano

Un nuovo ponte realizzato interamente in acciaio. Semplice, ma non banale. In pieno stile "genovese", che possa essere un simbolo per la città di Genova. Un ponte che

«Entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avrà un nuovo ponte sul torrente Polcevera».

Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti alla presentazione del progetto del nuovo viadotto dell'architetto di Renzo Piano. «Il nuovo Morandi non può essere un ponte normale, visto il dolore che ha provocato, vogliamo costruire un simbolo per il futuro della città. Il progetto di Piano rappresenta l'essenzialità ligure ricca di significato, sarà costruito velocemente».

«Questo ponte dovrà durare mille anni e dovrà essere d'acciaio - ha detto l'archistar Renzo Piano presentando il suo progetto - In questo progetto c'è qualcosa di una nave. Perché c'è qualcosa di Genova». «Questo cantiere dev'essere un cantiere di coesione» ha detto Piano.



«I muri devono crollare, i ponti mai. Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario», continua Piano durante l'incontro con il commissario per l'emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti, apprese dalla pagine Fb di Toti. All'incontro, fissato per presentare l'idea di viadotto di Piano, partecipano l'Ad di Autostrade Castellucci, il sindaco Bucci, l'Ad di Fincantieri Bono, il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi. «Piano sta illustrando con grande passione la sua idea di ponte, alla presenza di Fincantieri e di Autostrade», sottolinea Toti.

«dovrà durare mille anni», come dichiarato dall'architetto Renzo Piano, che ricordi le vittime e contemporaneamente sia un modello per tutto il resto d'Italia.