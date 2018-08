Genova, viadotto Morandi, Bizzarri: «Raccontate le vostre storie sul ponte»

Si chiama «Quella volta sul ponte» l'iniziativa lanciata da Luca Bizzarri, attore e presidente di Palazzo Ducale, per ricordare la tragedia di ponte Morandi. «In questi giorni tanto si è scritto e detto a proposito di ponte Morandi. Quel che mi ha colpito di più è che ognuno di noi, genovesi e non, avesse un ricordo concreto, una parte della sua vita legata a quel ponte. E allora mi sono chiesto quanta vita, quante storie, quanti racconti sono nati lì sopra, e mi sono detto che quelle vite e quelle storie non debbano per forza crollare insieme a lui. Io, per primo, ho cominciato a scrivere un piccolo racconto che si intitolerà »Quella volta sul ponte« e mi chiedo se non sarebbe bello non lasciarlo solo e metterlo insieme ai vostri, alle vostre esperienze, alla vostra vita», scrive Bizzarri su Facebook. «Ho creato l'indirizzo e-mail quellavoltasulponte gmail.com e aspetto i vostri racconti, diciamo non più di quattromila battute. Vorrei chiedere a scrittori, giornalisti e intellettuali di darmi una mano e con loro scegliere i racconti più belli per poi riunirli in un libro dal titolo »Quella volta sul ponte« e oltre a raccogliere fondi per le vittime di quel crollo raccontare cos'era quel ponte per noi, cosa ha rappresentato per la nostra vita».

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA