Funerali a Genova, la diretta. Applausi a Mattarella, Di Maio e Salvini: fischi al Pd

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

I giocatori di Genoa e Sampdoria sono arrivati insieme ai funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi. Sono entrati nel padiglione della Fiera di Genova dove il cardinale Bagnasco officerà la cerimonia camminando vicini. Ci sono i presidenti Ferrero e Preziosi e gli allenatori Ballardini e Giampaolo. Le partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate per lutto. L'arrivo delle squadre è stato accolto, come per i pompieri, da un lungo applauso.

Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai feretri delle 19 vittime all'interno del padiglione B della Fiera di Genova dove tra poco inizieranno i funerali di Stato. I soccorritori, al lavoro da giorni, hanno percorso la parte sottostante l'altare in omaggio alle vittime del disastro, accolti dai familiari e dai presenti con lunghi minuti di applausi e commozione.