Genova, nuova accusa per Fiorani: indagato per riciclaggio

All'epoca delle indagini su Antonveneta era sulla bocca di tutti. Ora, per Giampiero Fiorani, c'è una nuova accusa. L'ex banchiere e protagonista della stagione dei "furbetti del quartierino" e il tycoon e azionista di Carige Gabriele Volpi avrebbero fatto rientrare in Italia alcuni milioni di euro frutto di una maxi evasione. Per questo i due sono stati indagati a Genova per riciclaggio internazionale.



L'inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Marcello Maresca, parte da due spunti investigativi: da un lato alcuni presunti pagamenti in nero ai giocatori della Pro Recco pallanuoto, squadra pluripremiata di cui Volpi è il patron, dall'altro un gruppo di "spalloni" che dalla Svizzera avrebbe fatto rientrare capitali in Italia.



Di questa vicenda, come riportato da diversi quotidiani, si era occupata la procura di Como che aveva trasmesso poi gli atti ai colleghi genovesi. Secondo gli inquirenti, Volpi e Fiorani avrebbero fatto rientrare in Italia soldi frutto di evasione fiscale. Il denaro sarebbe il provento di compravendite immobiliari compiute con la schermatura di un trust con sede in un paradiso fiscale.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42



