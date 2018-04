Nasconde nell'officina 30 kg di droga: carrozziere arrestato

Un supermarket della droga allestito tra i pezzi di ricambio di automobili. All'interno del magazzino della sua officina, un carrozziere nascondeva più di 30 chili di droga, hascisc, cocaina, marijuana e mdma. E' stato arrestato dai carabinieri di Genova a Settimo Milanese (Milano). Si tratta di Alessio T., 36 anni. Per l'accusa, riforniva di droga diversi spacciatori per la vendita al dettaglio soprattutto nel centro storico di Genova.



A incastrare l'indagato, un messaggio inviato con il cellulare ad un pusher ecuadoriano che acquistava cocaina da lui per rivenderla in Liguria e che era stato arrestato in marzo. L'indagine è stata avviata dai carabinieri della compagnia genovese di San Martino. I militari hanno perquisito il magazzino del carrozziere: oltre alla droga, c'erano 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il taglio e il confezionamento, e denaro contante. Alessio T. dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere milanese di San Vittore.

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA