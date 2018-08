Luci spente a Fontana di Trevi e al Colosseo: così Roma si stringe intorno a Genova

Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto. Previsto lo spegnimento dell'illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23 e bandiere a mezz'asta nei palazzi istituzionali. Annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare.



In segno di lutto per le vittime del crollo del Ponte Morandi e di rispetto nei confronti delle tante famiglie coinvolte in questa tragedia, inoltre, la Regione Lazio terrà le bandiere issate a mezz'asta nel corso della giornata di sabato, giorno di lutto nazionale nel quale si svolgeranno i Funerali di Stato nel capoluogo ligure.

Venerd├Č 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA