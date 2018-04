Genova, sedicenne morta per droga: il fidanzato condannato a 5 anni

Era morta a soli 16 anni, dopo avere assunto una dose letale di Mdma. Per il decesso di Adele De Vincenzi, avvenuto lo scorso 29 luglio a Genova, il Tribunale ha condannato a 5 anni di reclusione il fidanzato della ragazzina, Sergio Bernardin, diciannovenne. La sentenza è stata emessa questa mattina dai giudici del capoluogo ligure. L'accusa era morte come conseguenza di altro reato e spaccio, per aver consumato droga insieme alla vittima, a un amico, e ad un'altra ragazza minorenne.



Il pm Michele Stagno aveva chiesto la condanna dell'imputato a 13 anni di reclusione. Secondo le ricostruzioni della polizia, che ha condotto le indagini, la notte della tragedia Bernardin e l'amico, Gabriele Rigotti (assolto nel processo con rito abbreviato), avevano consumato droga con Adele e un'altra minore. La 16enne si era sentita male mentre si trovava in via San Vincenzo. Ad avvertire i soccorsi, era stato un netturbino di passaggio nella zona, che aveva assistito alla scena. Vedendo la ragazza a terra, l'uomo aveva allertato il 118. La giovane era morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Gioved├Č 26 Aprile 2018



