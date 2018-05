Gallivaggio, frana sul santuario. Isolati i paesi di Madesimo e Campodolcino

Prima il boato, poi, subito dopo, un'imponente frana. Le immagini del distacco di una consistente porzione della montagna che da giorni incombeva come una spada di Damocle sul sottostante santuario della Madonna di Gallivaggio, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio), sono impressionanti. Non si registrano feriti. Ma lo spavento, fra gli abitanti della zona che hanno udito il fortissimo fragore, è stato tanto. Alcuni paesi sono isolati e lamentano carenza di cibo e medicine.

Da giorni la strada statale 36 dello Spluga, in quel tratto, era totalmente inibita al traffico proprio perché c'era la minaccia di caduta di una frana stimata dagli esperti in circa 5 mila metri cubi. Per fortuna il gigantesco smottamento ha risparmiato il campanile di Gallivaggio e il Santuario, solamente colpiti da alcuni frammenti di roccia.



Ovviamente rimangono evacuate le uniche due persone che, nella serata di ieri, erano state allontanate dalla località. Permane la chiusura anche della statale con i forti disagi per circa 1.500 residenti dei paesi turistici di Madesimo, Campodolcino e parte dello stesso San Giacomo Filippo. Negli ultimi giorni i tecnici avevano registrato movimenti giornalieri di circa 60 millimetri del dissesto che scivolava verso valle. Finché ieri pomeriggio un'enorme nube di polvere ha annunciato quello che, dopo pochi secondi, sarebbe avvenuto. Al momento risulta che il materiale franato abbia travolto unicamente un traliccio dell'alta tensione.



Madesimo, Campodolcino e alcune frazioni di San Giacomo Filippo, restano tuttavia isolati con difficoltà nell'approvvigionamento di cibo e medicine.