Spacciavano in spiaggia a due passi dai bambini: blitz antidroga a Gallipoli

Sono state arrestate 17 persone per spaccio a. Il gruppo, composto tutto da stranieri, presidiava stabilmente tutta l'area denominata «Baia Verde», zona ad altissima densità turistica e notoriamente frequentata dai giovanissimi. Nel video pubblicato dalla Polizia, si vedono anche dei bambini passeggiare insieme ai genitori di fronte agli spacciatori (gambiani, senegalesi e maliani).L'operazione, denominata 'Green Bay' è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura dicon il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Le indagini hanno svelato la modalità con la quale l'organizzazione agiva. La droga veniva nascosta in buche ricavate nel terreno all'interno dell'area della pineta dove peraltro molti degli spacciatori avevano ricavato rifugi per dormire. Lo smercio avveniva in pieno giorno, pur in presenza di centinaia di turisti e indipendentemente dalle condizioni climatiche, con decine di transazioni giornaliere.