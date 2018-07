Ladri in azione a mezzogiorno: casa svuotata mentre il figlio 15enne dorme e non sente nulla

VICENZA - Solo in casa un 15enne addormentato nel suo letto alle 12.30 non si accorge dell’intrusione da parte di ladri, probabilmente silenziosi nell’agire. Ieri dei topi d’appartamento hanno agito in pieno giorno in paese, ai danni di Massimo Pretto, presidente della locale sezione Cacciatori Veneti. I ladri hanno colpito attorno alle 12.30, probabilmente a conoscenza dell’assenza per lavoro sia del padrone di casa che della moglie. Utilizzando un bancale i ladri si sono arrampicati al primo piano, fino a un terrazzino dell’abitazione di via Rocchetta 2/a da dove attraverso una porta-finestra sono penetrati nell’appartamento. In cucina hanno arraffato da una mensola 300 euro e una collanina d’oro del valore di 700 euro: si sono dovuti accontentare, perché entrati in una camera con l’intenzione di razziarla hanno notato sul letto, addormentato, il figlio 15enne di Massimo Pretto e in punta di piedi si sono dileguati. Ad accorgersi del furto poco dopo è stato il padrone di casa, al rientro dal lavoro che ha presentato denuncia ai carabinieri di Lonigo.



Sabato 28 Luglio 2018



