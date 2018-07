Dipendente comunale "furbetta" pizzicata a far spese e a passeggio col cane: licenziata

di Roberta Brunetti

Licenziamento confermato per la dipendente del Comune di Venezia, Ada Zaccariotto, che era stata pizzicata fuori ufficio anche a portare a spasso il cane mentre risultava in servizio. Un caso di assenteismo prima al centro di un'inchiesta penale conclusasi, nel 2017, con un patteggiamento, a cui era seguito il procedimento che aveva portato al licenziamento. Ora il Tribunale del lavoro, a cui l'ex dipendente era ricorsa, ha respinto la richiesta della Zaccariotto che pagherà pure le spese: 1.850 euro.



Impiegata come istruttore amministrativo al Servizio accertamenti di centro storico e isole, Zaccariotto aveva un contratto part-time: nel corso del 2015 l'inchiesta della Procura aveva accertato l'«assenza dal lavoro, senza autorizzazione» della donna «in 8 pomeriggi, tra il 31 marzo e l'8 maggio» in cui la timbratura marcatempo la dava in ufficio, mentre gli investigatori l'avevano seguita (e ripresa) mentre faceva le spese o portava a spasso il cane.



Solo a seguito delle notizie apparse sui giornali locali, Ca' Farsetti si era mossa per avere informazioni ufficiali da parte della Procura e avviare così il procedimento disciplinare, secondo una tempistica ritenuta corretta dal giudice. «La sentenza denota come l'amministrazione abbia seguito correttamente tutta la procedura», commenta l'assessore al Personale del Comune di Venezia, Paolo Romor.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA