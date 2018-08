Frosinone, lite in famiglia: uccide il padre con quattro coltellate

di Vincenzo Caramadre

Dramma nella notte ad Esperia, dove una lite è finita in tragedia. Tutto è accaduto ieri sera poco dopo le 23,30 quando in una strada lungo la via provinciale che collega Esperia alla Superstrada Cassino-Formia, è scoppiata una violenta lite in famiglia che ha coinvolto un padre e il figlio. La discussione è degenerata. Antonio Teoli, 68 anni, pensionato Fiat è stato colpito a morte dal figlio Marco, 30 anni, disoccupato. Almeno quattro i fendenti sferrati dal giovane, rimasto peraltro ferito e ricoverato...