Friuli, corsi fantasma per gli agronomi: frode al bilancio regionale

Una truffa contro il settore strategico del Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza ha denunciato sei persone, tre agronomi e tre imprenditori, per frode al bilancio regionale. Sono accusati di aver ideato un meccanismo truffaldino per chiedere alla Regione Fvg il rimborso di corsi e consulenze inesistenti, «addebitati» a quasi 400 imprese agricole all'oscuro della vicenda.



I finanzieri hanno scoperto che, tra il 2011 e il 2013, i sei avrebbero predisposto documentazione contabile diretta esclusivamente a far figurare lo svolgimento di attività di aggiornamento tecnico, informazione e consulenza mai tenuta a favore dei loro ignari clienti, 399 aziende agricole delle province di Udine ma anche di Gorizia e Pordenone, allo scopo di ottenere il contributo erogato nell'ambito del «sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale» istituito nel 2006 dalla Regione.



Le fiamme gialle del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Udine hanno scoperto che le imprese agricole erano state ripetutamente inserite nei progetti Sissar per un totale di 652 posizioni, apparenti fruitrici di 781 inesistenti servizi di aggiornamento e consulenze. La finanza ha eseguito anche un sequestro preventivo per equivalente, disposto dal gip su richiesta del pm, a carico delle persone fisiche e giuridiche indagate per un valore complessivo di 350 mila euro, eseguito su conti correnti e rapporti finanziari, su un immobile residenziale a Lignano e uno adibito a uffici a Pasian di Prato e su quattro terreni a Udine. L'indagine ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso. Del fatto sono state informate sia la Procura regionale della Corte dei Conti e la Regione che, in attesa di recuperare le somme indebitamente concesse, ha sospeso l'erogazione di ulteriori 88.227,66 euro già richiesti

19 Aprile 2018



