Freddo e maltempo addio: in settimana arriva finalmente la primavera

Addio al maltempo: il freddo fuori stagione se ne sta andando per lasciare spazio a temperature primaverili, che nelle regioni del Centro-Sud potranno anche superare i valori medi stagionali. «Possiamo ormai considerare conclusa l'ondata di freddo fuori stagione e di neve a bassa quota che ha investito l'Italia», osservano in una nota i meteorologi del Centro Epson Meteo. La perturbazione in corso si sta allontanando verso i Balcani, lasciandosi alla spalle ancora nubi e locali piogge, soprattutto al Sud, in Puglia, Calabria e Sicilia. Le nubi persistono su Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna, dove non si esclude qualche isolato rovescio di pioggia. Da oggi è atteso quindi un ulteriore miglioramento del tempo nelle regioni meridionali e su tutta l'Italia si prevede «una giornata in prevalenza soleggiata con temperature prossime alla norma». Al mattino si prevedono piogge sporadiche nel Sud-Ovest della Sardegna e nel pomeriggio piogge isolate o rovescio su Nord della Toscana, Friuli, Veneto orientale, Appennino calabro-lucano e Nordest della Sicilia. In serata nubi in aumento sulle Alpi occidentali, con qualche debole nevicata sulle Alpi valdostane. Temperature stazionarie o in lieve aumento e vicine alle medie stagionali.

Martedì 27 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA