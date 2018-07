Francesco freddato con un colpo alla testa e trascinato sull'asfalto: brutale omicidio nel Salento

di Attilio PALMA

MELISSANO - Pare sia stato ucciso con un solo colpo di pistola alla testa e successivamente travolto e trascinato sull'asfalto da un'auto in transito quando era gia' morto a Melissano in provincia di Lecce. E' accaduto a mezzanotte a Melissano sulla strada che conduce ad Ugento, a meno di un chilometro dal centro abitato. Una vera e propria esecuzione sembrerebbe essere quella di Francesco Fasano, 22 anni compiuti il 19 luglio scorso. Un altro omicidio in paese dopo quello del 27 marzo in cui fu ammazzato Manuele Cesari.



Il rinvenimento del cadavere, si diceva, intorno alla mezzanotte. Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA