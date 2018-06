Francesco Baracca, cento anni di misteri per l'Asso dei cieli: i dubbi sulla morte che ne consolidano la gloria

di Paolo Ricci Bitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ucciso da terra da un fortunato fante austriaco? Abbattuto da un altro velivolo? Suicida per non morire orrendamente bruciato? Non vi sono e non vi saranno mai risposte a queste domande: un ventaglio di irrisolvibili dubbi, ambientati in almeno sei possibili scenari, che contribuisce in realtà ad alimentare da 100 anni la gloria e la leggenda di Francesco Baracca, l’asso degli assi dell’aviazione italiana morto trentenne il 19 giugno 1918 sul Montello mentre mitragliava con il suo Spad SVII le truppe...